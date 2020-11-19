Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза

Турбаза «Белокуриха» находится в живописном уголке одноименного города-курорта федерального значения. Здесь есть изюминка — номера, где можно отдыхать с домашними питомцами: собаками и кошками.

Почему стоит выбрать Белокуриху

Доехать в Белокуриху сейчас не составляет особого труда. Это можно сделать и самолетом, и автобусом, и поездом (до соседнего Бийска, а далее на такси, маршруткой или рейсовым автобусом). Если же выбирать путешествие на автомобиле, также нет проблем. На турбазе отдыхающим предлагается бесплатная парковка, а вокруг — множество интереснейших достопримечательностей!

Здесь ждет необычайно красивая в любое время года природа предгорий Алтая, чистейший воздух горного леса, яркое солнце с комфортным уровнем ультрафиолетового излучения. Именно из-за этого Белокуриха и называется курортом: сама местность оказывает на организм человека положительный эффект. Можно просто гулять по тропам здоровья — терренкурам, и получать пользу, какую окажет не каждая лечебная процедура.

Турбаза находится на горе, с которой открывается вид на весь курорт. Неподалеку — горнолыжная трасса.

Можно подняться по канатной дороге на священную гору Церковка, навестить памятники природы: скалы Четыре брата, Врата любви, Вековую сосну и Одинокую сосну на горе Круглая. Климат Белокурихи довольно мягкий для Сибири, так зачем проводить время в четырех стенах?

Отдых даже с домашними животными

Отдыхать на турбазе «Белокуриха» можно и в гордом одиночестве, и вдвоем, и в компании с друзьями. Под каждый вид отдыха на турбазе имеются определенные номера — от одноместных до семейных «плюс» с тремя комнатами общей площадью 55 квадратных метра. И, разумеется, в номерах все по последним требованиям, без которых немыслимы современные гостиничные номера: беспроводной интернет, телевизоры, необходимая мебель и посуда, холодильник, полотенца, постельное белье, фен…

Турбазу отличает доступные цены на проживание. Стоимость номеров начинается с 1,3 тысячи рублей в сутки. Если вы планируете отдохнуть семьей из трех человек, размещение обойдется от 2,8 тысячи рублей в сутки. Размещение детей до четырех лет бесплатно.

Фишка турбазы — сюда можно приехать и с домашним питомцем. Кошка, хомячок, хорек или собака, к чему их оставлять в квартире одних на время отдыха или передавать на руки друзьям или родне для присмотра, если можно взять с собой?

Заселение производится при наличии ветеринарного паспорта с прививкой от бешенства, которая сделана сроком не менее чем за 30 дней и не более 12 месяцев до заезда на турбазу. Стоимость оплаты за животного одна из самых низких на курорте — 1 тысяча рублей за весь период проживания.

Возможности «Белокурихи»

На турбазе шесть корпусов с разными вариантами размещения. Есть номер с отдельным персональным выходом.

Неподалеку от корпусов турбазы по ее территории расположены уютные беседки, где можно отдыхать на свежем воздухе. Имеются мангальные зоны, если захочется пожарить шашлык.

Также для всех отдыхающих открыто кафе турбазы, стоимость завтрака уже входит в сумму проживания.

Фото: © Турбаза «Белокуриха»

К услугам гостей тренажерный зал, волейбольная площадка, настольный теннис, бильярдный зал, кинозал с проектором, игровая комната для детей. Есть возможность проводить небольшие семинары и брифинги в конференц-зале санатория.

Оздоровительный комплекс турбазы предложит вам услуги сауны, фитобочки, здесь же можно заказать пантовую ванну, попариться в русской бане или заказать массаж.