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Жительница Читы пожаловалась на предложение врачей рожать дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Жительница Читы пожаловалась зампреду правительства региона Аягме Ваничковой, что в роддоме на улице Шилова женщин отправляют рожать домой. Руководство роддома ответило на обвинение.

«Из-за COVID-19 не принимает роддом на Шилова. Отправляют домой рожать», — зачитал ведущий «ГТРК Чита» во время прямого эфира жалобу горожанки к зампреду правительства.

Чиновница назвала ситуацию недопустимой и пообещала разобраться. В понедельник пресс-служба Минздрава опровергла информацию, озвученную в эфире. В роддоме принимают женщин, нуждающихся в экстренной и плановой помощи, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

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Женщин по экстренным показаниям принимают в дежурные дни четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. У всех берут тест на COVID. 

«При плановой госпитализации направляющая медорганизация делает тест не ранее, чем за три дня до даты госпитализации», — сказал главный Читинского роддома Илья Плоткин.

Он добавил, что экстренная и неотложная помощь оказывается неукоснительно и безоговорочно не зависимо от COVID-статуса. Плановые роды у пациенток с подтвержденным коронавирусом проходят в городской клинической больнице №1. С отрицательным результатом — в Читинском роддоме.

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