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Коммунальщики в Приангарье посыпали дорогу человеческими костями

Источник:
Sibnet.ru
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Жители города Киренска обнаружили на выходных, что одна из дорог присыпана землей и человеческими останками — черепами и костями. Мэрия Киренского района разбирается в происшествии, а полиция начала проверку.

В воскресенье в социальных сетях появились фотографии дороги. Трассу подсыпали песком, чтобы автомобилисты не опасались гололеда. Но вместе с песком коммунальных служб всыпали на дорогу человеческие останки. На фото виден человеческих череп, лежащий возле обочины, а на дороге — кости.

Возмущенные пользователи социальных сетей предположили, что коммунальщики взяли песок с ближайшего кладбища, «чтобы далеко не ездить». Другие сыронизировали — «они так Хэллоуин, или какой-то еще праздник мертвых отпраздновали». В соцсетях назвали трассу «дорогой смерти» и «дорогой в ад».

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МВД по Иркутской области начало проверку инцидента, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы ведомства. А в администрации Киренского района заверили, что подробности произошедшего станут известны в ближайшее время, власти готовят официальный ответ.

Это не первый случай, когда жители региона вынужденно созерцали человеческие останки. 

В апреле 2019 года жители поселка Шумского вышли на берег реки и увидели возле воды гробы и кости. Прокуратура выяснила, что страшный «сюрприз» — дело рук недобросовестного подрядчика, который занимался перезахоронением со старого кладбища.

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