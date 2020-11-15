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Винокур раскритиковал Меладзе за призыв к бойкоту новогодних шоу

Источник:
"Звезда"
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Народный артист Владимир Винокур скептически отнесся к призыву певца Валерия Меладзе к артистам о бойкоте съемок в новогодних передачах. Он подчеркнул, что зрители ни в чем не виноваты.

Меладзе призвал российских звезд не сниматься в новогодних программах. Если работа артистов запрещена из-за пандемии, тогда им не стоит сниматься в праздничных передачах. Это, как полагает певец, должно привлечь внимание к проблеме индустрии, в которой десятки тысяч людей не могут работать на протяжении нескольких месяцев.

«Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», — сказал Винокур в беседе с канало «Звезда».

Но Винокур согласен с Меладзе в том, что «беда огромная и необъяснимая», так как в общественном транспорте, а также в самолетах находится большое количество людей, а артистам работать не разрешают.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!», — сказал артист.

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