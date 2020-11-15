Меладзе призвал артистов отказаться от участия в новогодних ТВ-шоу

Певец Валерий Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних телевизионных программа — так он решил привлечь внимание к тому, что звезды эстрады и работники индустрии остались без заработков из-за пандемии. Эксперт предложил ему уйти в дворники.

«Представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — написал Меладзе в своем Instagram.

По его словам, «было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах». «Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — отметил артист.

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Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян предложил артисту переквалифицироваться в дворники. «Если Меладзе считает, что зрители страдают из-за "Новогодних огоньков", то спешу его расстроить. Очень многим они уже давно надоели. Зрители давно полностью игнорируют телик», — приводит телеграм-канал «НеМалахов» слова эксперта.