Премия «Человек года» досталась всем врачам

Журнал GQ вручил главную премию «Человек года» всем врачам, борющимся с COVID-19, сообщается на сайте издания.

«За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия», — говорится в сообщении.

Журнал GQ объяснил, что без врачей нам просто не удалось бы пережить этот сложный год. В прошлом году «Человеком года» стал Кирилл Серебрянников, еще годом ранее — Юрий Дудь.