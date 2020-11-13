НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Премия «Человек года» досталась всем врачам

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © НИИПК имени Мешалкина

Журнал GQ вручил главную премию «Человек года» всем врачам, борющимся с COVID-19, сообщается на сайте издания.

«За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия», — говорится в сообщении.

Журнал GQ объяснил, что без врачей нам просто не удалось бы пережить этот сложный год. В прошлом году «Человеком года» стал Кирилл Серебрянников, еще годом ранее — Юрий Дудь.

Еще по теме
Полпред президента в СФО попросил Минздрав Хакасии выстоять
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские миротворцы вошли в Карабах
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартовали в России
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Томска Иван Кляйн. СПРАВКА
Сибирь 13.11.2020 11:28
Предприниматель до смерти избил подростка на кладбище
Сибирь 13.11.2020 11:17
Задержан мэр Томска
Сибирь 13.11.2020 10:51
Учащийся на березе омский студент попросил у губернатора интернет
Сибирь 13.11.2020 10:39
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12081
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
8038
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4584
Врач «скорой» со слезами умоляла госпитализировать старушку
3299
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские миротворцы вошли в Карабах
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартовали в России
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...