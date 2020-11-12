Фильм «Холоп» показал лучший результат по просмотрам на ТВ

Телевизионная премьера фильмов «Холоп», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Капитан Марвел» определила кинолидера среди зрителей.

Больше всего зрителей отдали предпочтение фильму «Холоп». Картину показали по каналу «Россия». Фильм посмотрели 12,2 миллиона человек. На втором месте «Малефисента: Владычица тьмы», картину показали на СТС, и ее зрителями стали 9 миллионов человек. У «Капитана Марвела» аудитория — 4,9 миллиона.

Ранее «Холоп» стал самым кассовым фильмом среди отечественных картин. В прокате он собрал 3,18 миллиарда рублей.