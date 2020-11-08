Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ

Фото: © кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Новый сериал «Милиционер с Рублевки» про молодость Володи Яковлева покажут на ТНТ в новом сезоне, сообщила пресс-служба канала.

Приквел «Полицейского с Рублевки» выйдет в 2021 году. Сериал «Милиционер с Рублевки» поведает историю молодости Володи Яковлева в девяностые.

Главного героя сыграет Артем Сучков, сыгравший 23-летнего Яковлева в четвертом сезоне «Полицейского с Рублевки». Озвучит героя Сергей Бурунов.

Сериал «Полицейский с Рублевки» — комедийный детектив о полицейских из УМВД «Барвиха-Северное». С первого по четвертый сезон зрители наблюдали за конфликтом героев Сергея Бурунова (Яковлева) и Александра Петрова (Измайлова), с пятого сезона начальник ОМВД «Барвиха-Северное» стал ключевым персонажем истории.