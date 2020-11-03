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Новосибирцы стали экономить на развлечениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Траты новосибирцев на развлечения за год снизились на 50%, а на образование выросли почти в два раза, выяснили аналитики.

Потребительскую активность жителей Новосибирской области проанализировали специалисты проекта Tinkoff CoronaIndex. Траты, по данным аналитиков, существенно меняются в связи с пандемией коронавируса.

«В Новосибирской области ситуация оптимистичнее, чем в среднем по России», – сказано в сообщении. За год сильнее всего упали расходы новосибирцев на аренду авто, кино, путешествия, развлечения – на 50% и более. На 27% меньше жители региона стали тратить в ресторанах, но на 9% больше в фастфуде, включая доставку.

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На 90% выросли за год расходы новосибирцев на образование. По мнению аналитиков, это связано с ростом популярности онлайн-курсов в период пандемии.

Также жители Новосибирской области стали больше тратить на товары для животных, спортинвентарь, товары для дома и ремонта. Кроме того, существенно выросли траты на лекарства и медицинские услуги.

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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

лачинов

Надо же! У нас ещё и независимые профсоюзы имеются. А от кого, простите, они независимы? Есть подозрение...

Disobedient

Что то другое что затмевает и места и маршруты. Возможно вера в свою исключительность жителей региона...