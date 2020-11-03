Беспилотники будут доставлять медицинские грузы в Томской области

Беспилотные летательные аппарата со следующего года будут доставлять вакцины, лекарства и кровь в Томской области, в понедельник прошли испытания такого способа, сообщила администрация региона.

«С 2021 года в Томской области будет действовать экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать доставку грузов беспилотниками. Сейчас мы совместно с Минэкономразвития готовим соответствующую программу. Наша задача – создать правовую базу и обеспечить сервисное обеспечение таких перевозок на регулярной основе», – прокомментировал замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов.

В понедельник прошли экспериментальные полеты беспилотников, посадка и взлет производились с вертолетных площадок Колпашева и Чажемто. Специалисты подготовили медицинский термоконтейнер массой 7 килограммов с высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты.

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В нем обеспечивается специальный температурный режим (от +2°С до -20°С) для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

Беспилотник преодолел расстояние из Колпашева в Чажемто и обратно вдвое быстрее, чем наземный транспорт: за полчаса в одну сторону. Данные о маршруте онлайн передавались в систему управления, благодаря чему можно было отследить сохранность груза.