Террористы совершили нападения в Вене в шести разных местах

Несколько террористов провели атаки в Вене в шести разных местах. В результате погиб прохожий, несколько человек, в том числе один полицейский, серьезно ранены.

Атаки были совершены поздно вечером в понедельник, 2 ноября в центре города. Первое нападение произошло у синагоги на Зайтенштеттенгассе. Одного из злоумышленников застрелили полицейские, другим нападавшим удалось скрыться, их разыскивают, приводит РБК заявление полиции Вены.

В результате атаки погиб прохожий. Несколько человек, в том числе один полицейский, серьезно ранены, уточнили в полиции. По информации местных СМИ, один из террористов мог привести в действие пояс смертника.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». Глава МВД страны Карл Нехаммер подтвердил, что нападавших было несколько, и попросил жителей не покидать дома.

В октябре 18-летний молодой человек, родители которого были выходцами из Чечни, обезглавил учителя истории в пригороде Парижа. Мотивом могло стать то, что жертва показала во время одного из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом. Он выступил за создание в стране организации, с помощью которой во Франции можно будет построить «просвещенный ислам» без иностранного влияния.

В мусульманском сообществе слова Макрона раскритиковали. На фоне волны возмущения во Франции произошло несколько вооруженных нападений. В частности, 29 октября мужчина с ножом убил трех человек в соборе Нотр-Дам в Ницце.