Россия возобновила авиасообщение с Японией

Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение, приостановленное весной на фоне коронавируса, соответствующее решение было принято оперативным штабом. В Токио в конце октября возобновилась работа российского визового центра.

С воскресенья будут возобновлены рейсы «Авроры» из Владивостока в Токио. Планируется, что перевозчик будет выполнять один рейс в неделю в воскресенье на самолетах Airbus A319, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

С 5 ноября «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы по маршруту Москва — Токио. Рестарт полетной программы запланирован с одного раза в неделю, в дальнейшем количество полетов планируется увеличить до двух в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям)

После возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, возобновление на Мальдивы и на Кубу.