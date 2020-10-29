Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла

Замена моторного масла в двигателе — процедура регулярная и простая, однако автомобилисты нередко допускают серьезные ошибки при обслуживании своей «ласточки», чреватые снижением ресурса мотора и дополнительными расходами. Эксперты рассказали про самые типичные и опасные заблуждения при замене и доливе автомасла.

Выбор самого дешевого масла

Некоторые автомобилисты искренне верят, что внешне похожее автомасло практически ничем не отличается — «льют из одной бочки в разные канистры». Чтобы сэкономить, они покупают самое дешевое моторное масло на рынке. Однако для каждого мотора требуется смазывающая жидкость, отвечающая всем спецификациям.

«Современный высокотехнологичный мотор легко загубить дешевым минеральным маслом. Разница между дорогими и дешевыми маслами довольно существенная. Самый надежный вариант для суровых сибирских условий — синтетическое масло с нужными допусками от известного производителя», — советует эксперт сети магазинов «Родные масла» Роман Кропачев.

Фото: Роман Кропачев © Sibnet.ru

Он отмечает, что «синтетика» термически стабильна, меньше окисляется в процессе работы двигателя, сохраняет характеристики на протяжении всего срока службы, а также содержит пакеты необходимых присадок. Качественный гидрокрекинг — тоже неплохой вариант для современного мотора, однако такое масло быстрее теряет свои свойства.

«Иногда автолюбители покупают самое дорогое оригинальное масло в надежде продлить жизнь мотору. Это тоже заблуждение, так как автопроизводители не выпускают автомасло сами, а лишь заказывают партии у крупных компаний. Оптимальный продукт нередко выпускает сторонний производитель. Главное — обратить внимание на вязкость, международную классификацию и допуск для конкретного двигателя», — говорит Кропачев.

При замене надо промывать двигатель

Еще одна распространенная ошибка — популярная некогда процедура использования промывочного масла перед заменой смазочной жидкости. Специалисты считают, что моющие свойства современных масел делают эти дополнительные манипуляции ненужными. Более того, зачастую они приносят вред.

«Промывочное масло изготавливают из дешевой минералки с добавлением различной химии. После процедуры эта смесь частично остается в моторе и смешивается с качественным маслом. В результате ресурс последнего снижается», — предупреждает эксперт.

Замена автомасла перед сезоном

Ошибкой является замена моторного масла по сезонам, говорит директор магазина «Масла-НСК» Григорий Полтавцев. Более правильный способ замены — по пробегу. Например, некоторые автомобилисты ждут начала зимы, чтобы сменить масло в двигателе, накручивая по 12-15 тысяч километров перед этим.

«В сибирских условиях масло вырабатывает свой ресурс на 90% уже после 8 тысяч километров. Обычно предел для качественного масла — 10 тысяч километров, после этого оно быстро теряет свои свойства. Поэтому алгоритм замены простой, откатали 8-10 тысяч километров пробега — едем на СТО или в гараж для обслуживания, не дожидаясь холодов», — советует специалист.

Цвет масла указывает на качество

Некоторые автомобилисты пугаются, когда автомобильное масло после замены резко темнеет уже после пары тысяч километров пробега. Возник устойчивый миф — такое масло некачественное или поддельное, его нужно срочно слить и залить другое. В реальности цвет качественного масла может быть любым, говорит Полтавцев.

Фото: Григорий Полтавцев © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Базовое моторное масло практически прозрачное. Если после замены оно резко потемнело, это лишь говорит о том, что эффективно работают моющие присадки, которые отмывают отложения на деталях двигателя. Своих свойств потемневшее масло не теряет, это миф», — подчеркивает эксперт.

Масло из бочек некачественное

Еще один распространенный миф — превосходство моторного масла в канистрах над бочковым. Некоторые автомобилисты полагают, что бочковое масло теряет свойства из-за большого объема емкости — якобы полезные присадки через какое-то время выпадают на дно. Однако такое возможно только в том случае, если бочка хранится более 5 лет, утверждает Полтавцев.

В реальности бочковое масло и масло в канистрах идентично по характеристикам. Многие уверены, что подделать бочковое масло проще, однако производитель оснащает защитой любую фирменную тару, поэтому потребитель может легко проверить легальность конкретной партии.

Присадки увеличат интервал замены

Чтобы увеличить интервалы замены моторного масла, многие автолюбители используют специальные присадки. На практике использование дополнительных присадок никак не влияет на сроки службы базового масла, предупреждает Полтавцев. По его словам, в лучшем случае немного снизится износ мотора.

«Качественное моторное масло уже содержит в себе целый пакет присадок, — напоминает специалист. — Баланс и взаимодействие этих присадок между собой и с базовым маслом тщательно продумывается производителем, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя, сторонние присадки могут нарушить этот химический баланс и снизить ресурс мотора».

Недолив или перелив масла

Автовладельцы после замены моторного масла совершенно напрасно забывают регулярно проверять уровень смазочной жидкости в двигателе хотя бы первые несколько тысяч километров пробега. Дело в том, что нередко после процедуры уровень автомасла сильно изменяется.

«Если уровень масла превышает максимальный уровень на щупе, то это грозит повышенным износом для двигателя. В частности, повышенное давление масла провоцирует его вспенивание, в результате ухудшается смазка нагруженных элементов мотора», — отмечает автомеханик с 20-летним стажем Николай Феоктистов.



Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Перелив также приводит к замасливанию свечей — в результате мотор теряет приемистость, растет расход топлива. Могут потечь сальники, масляный насос испытывает повышенную нагрузку, что сказывается на его ресурсе, перечисляет специалист.

Еще опаснее масляное голодание — работа двигателя в сухом режиме приводит к быстрому износу распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала. По словам Феоктистова, самое неприятное из последствий — заклинивание поршней и последующий капитальный ремонт мотора.