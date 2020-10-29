Актуальный осенний макияж: техники, оттенки и новинки

Осенний сезон 2020 года подарил дамам не только новые тренды, но и инновации в макияже. На какие новинки стоит обратить внимание и как создать изысканный актуальный образ?

Главные тренды осеннего макияжа

Этой осенью самыми актуальными можно назвать три тренда: зачесанные вверх брови, стрелки и эффект зацелованных губ.

«Зацелованные» губы создают легкую небрежность в мэйкапе и не требуют особых усилий. Достаточно нанести пигмент в центр губ и растушевать подушечками пальцев к краям. Также можно воспользоваться аппликатором блеска для губ.

Стрелки могут быть какими угодно, главное, чтобы они подходили к типу внешности. Не надо бояться неидеальности — этой осенью визажисты не настаивают на четкой геометрии.

А вот зафиксированные брови помогут сделать образ аккуратным и целостным. Создать такой эффект можно с помощью ламинирования — так можно получить долговременный результат.

Сделать это самостоятельно легко — нужно расчесать брови по линии роста вверх, заполнить пробелы карандашом или тенями и зафиксировать гелем.

Самые модные цвета

В этом сезоне достаточно яркая цветовая палитра. Преобладают ультра-голубой и желтые оттенки — для глаз, а также яркий, почти неоновый розовый и оранжевый — для губ. Хороший выбор помад в трендовых оттенках предлагает NYX.

Но если по душе нейтральный макияж, стоит обратить внимание на палитру пудровых оттенков, которая также актуальна.

Чтобы такой образ смотрелся ярче, можно сочетать косметику разной текстуры, например, бежевые сухие тени с жидким блеском для губ такого же оттенка, матовую помаду с кремовыми румянами и так далее.

Новинки сезона

Одна из самых долгожданных новинок осени 2020 — лимитированная коллекция Estee Lauder в эксклюзивных дорогих футлярах. Линейка выпустилась при кооперации с Disney и включает твердые духи и пудры для лица.

Поскольку коллекция вышла специально к Новому году, футляры украшены рождественской тематикой и изображениями популярных персонажей киностудии.

Осенняя коллекция макияжа CHANEL 2020 также порадовала новинками: компания перевыпустила знаменитую коллекцию палеток теней LES 4 OMBRES в смелых розовых тонах. Это еще одно доказательство того, что розовый в этом сезоне занимает лидирующие позиции.

Как сделать универсальный осенний макияж

Для универсального макияжа, который актуален осенью 2020 года, можно комбинировать перечисленные тренды. Если по душе нюд, стоит использовать пастельный монохром — он подойдет и для офиса, и для вечеринки после работы.

Если хочется яркого акцента, можно сделать губы оранжевыми или розовыми. Эффект «зацелованности» слегка нейтрализует насыщенность этих оттенков и также подойдет для деловой встречи.

Осенний макияж по цветотипу

Конечно, чтобы макияж гармонично дополнял образ, не стоит слепо копировать тренды, их нужно адаптировать к своему цветотипу. Цветотип — это совокупность данных о натуральной внешности, который определяется оттенком кожи, волос, глаз и даже губ.

Существует всего четыре цветотипа: два теплых (осень и весна) и два холодных (лето и зима). Чтобы определить свой цветотип, нужно удалить макияж, распустить волосы (если они окрашены, важно ориентироваться на свой натуральный оттенок) и при хорошем освещении прикладывать к лицу лоскуты ткани теплых и холодных оттенков.

Фото: © Sibnet.ru

При этом оценивать — какие из них подчеркивают внешность, а какие заглушают. Оттенков, которые делают лицо тусклым, стоит избегать.

При теплом цветотипе стоит выбирать декоративную косметику теплых оттенков, при холодном, соответственно, холодных. Но тот же оранжевый или синий могут иметь несколько вариантов, поэтому лучше всего покупать средства при дневном свете, нанеся тестер на кожу.

При онлайн-покупках оценить цвет труднее. Поэтому не стоит пренебрегать помощью. Например, в интернет-магазине MAKEUP можно обратиться за консультацией к менеджеру, который подберет косметику нужного оттенка, чтобы она соответствовала цветотипу.

База под макияж

Основа под макияж необходима, чтобы выровнять поверхность кожи и подготовить ее к нанесению декоративной косметики. Такая база защищает эпидермис от проникновения грязи, продлевает стойкость макияжа, а также предотвращает окисление тонального средства и его возможные изменения оттенков.

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Выбирать базу под макияж нужно, отталкиваясь от состояния кожи. Если осенью она становится обезвоженной, а это может случится даже с жирным типом, стоит отказаться от плотной матирующей текстуры, которая подчеркивает шелушения.

В этом случае подойдут масляная или флюидная консистенции. При этом надо учитывать, что основа не заменяет крем для лица, и важно использовать оба средства.

Как сочетать макияж с одеждой

Макияж не обязательно сочетать с одеждой, но для создания цельного образа это желательно все-таки сделать. Есть несколько правил, как грамотно соединить акценты в одежде и макияже:

Если в наряде преобладают теплые оттенки, макияж также должен быть теплым, и наоборот. Если в одежде сочетаются и те, и другие, лучше выбрать цветовую гамму, которая подходит под цветотип.

Если надета яркая деталь, цвет помады по тону и насыщенности должен совпадать с цветом этого предмета.

Если в одежде используются цвета-ахроматы (черный, белый и серый), макияж может быть любым.

Если надета вещь красного цвета, важен ее подтон. Если холодный, в макияже лучше использовать сливовые оттенки, а если теплый — коричневые.

К одежде коричневого цвета стоит подбирать теплые оттенки в макияже: от абрикосового до красно-коричневого.