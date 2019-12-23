Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов

Обоняние — одно из самых древних и важнейших чувств, причем запахи могут как помочь, так и нанести вред нашему организму. Как извлечь из ароматов пользу, например, избавиться от депрессии, и как подобрать запах к характеру человека?
Ольфатроника — наука о влиянии запахов на мозг человека — начала свое развитие с томографии. На снимках заметно, что разные ароматы активизируют различные участки мозга. По сути, запах — это набор летучих молекул, которые, попадая в обонятельную луковицу, задействуют полушария мозга и затем попадают в лимбическую систему. Благодаря такой последовательности формируются наши эмоциональные реакции и внутреннее состояние: бодрость, релакс, сонливость и т.д.
Некоторые ароматы воспринимаются на подсознательном уровне и вызывают определенные воспоминания и ассоциации. Камфора ассоциируется с болезнью, потому что встречается в составе многих лекарственных мазей, хотя имеет приятный запах. Нотки скошенной травы относят наши мысли к воспоминаниям о лете, а мандарин — к новому году.
Запахи могут быть как полезны, так и нанести вред нашему организму. Работает это следующим образом: находясь слишком близко к источнику резкого аромата, мозг посылает сигнал опасности по всему организму и появляется головная боль или общее недомогание. Стоит прислушаться к реакциям тела и удалиться от места концентрации летучих веществ в воздухе, которые могут навредить здоровью.
Как использовать запахи с пользой
Поскольку обоняние — это система, которая доставляет информацию в мозг быстрее всего, то на ароматерапию возлагаются большие надежды. Сейчас свойства запахов применяют в медицине, промышленности и на уровне межличностных отношений. Чтобы извлечь из ароматов максимум пользы, следуйте этим двум правилам:
- Не используйте
слишком навязчивые эссенции, чтобы организм не воспринял их как угрозу.
Даже тонкие нотки духов или эфирных масел способны вызвать нужные эмоции.
- Используйте ассоциативную память. Если собираетесь на встречу со старым другом, нанесите несколько капель того парфюма, который использовали при близком общении с ним раньше. Если хотите повысить свою работоспособность, наносите в начале рабочего дня туалетную воду, которая будет говорить «Сконцентрируйся, работай!», а вечером — другую, чтобы дать сигнал к расслаблению. Вскоре вы научитесь манипулировать своим состоянием.
Чтобы избавиться от депрессии и хандры, используйте духи с нотками эвкалипта, лимона, ромашки или апельсина. Улучшить настроение помогут хвоя, цитрусовые, роза, ландыш или жасмин. Иланг-иланг и гиацинт помогу наладить гармоничные отношения с миром и собой.
Связь между ароматом и характером человека
Люди с похожим характером часто выбирают парфюмерию с похожими нотами. Это действует и в обратную сторону: аромат, который предпочитает человек, расскажет о его характере. Используйте эту информацию для встреч с потенциальным партнером при выборе стратегии поведения. Чтобы быть с ним на одной волне, нанесите знакомый ему запах.
- Легкие в общении
приятные люди выбирают цветочные духи,
где отчетливо слышны ноты розы, гардении, жасмина, лилии и фрезии. Они питают
страсть к красивым вещам и необычному декору. Даже к рутинным делам они
подходят с творчеством. Вместо шумной вечеринки они выберут домашние
посиделки в теплом кругу, которые благодаря их подходу никогда не бывают
однообразными. О таких женщинах и мужчинах говорят, что они хорошие
хозяева.
- Элегантные люди с чувством стиля выбирают древесные запахи, с нотами сандалового и кедрового дерева. Это интеллектуалы, которые способны вести беседы на различные темы. Осторожные и сдержанные, никогда не теряющие самообладания.
- Сторонники здорового
образа жизни выбирают парфюмерию с ароматами зелени, леса, мха, бамбука и
утренней росы. Они предпочитают натуральные продукты без консервантов.
Возможно, отказались от мяса. Энергичны, умны и находят необычные решения
для повседневных задач. Всегда добиваются своих целей.
- Восточную парфюмерию
выбирают мужчины и женщины, которые верны традициям. Услышать запах
ванили, амбры и специй характерно от коллекционеров антиквариата. Внешне
выделяются с помощью необычных аксессуаров. В речи используют броские
словосочетания.
- Цитрусовые ароматы
характерны для хорошо организованных людей. Они успешны благодаря жесткой
дисциплине, четкой стратегии и выверенной тактике. Если что-то пошло не
так, то вспыльчивы, но отходчивы.
- Романтики выбирают фруктовые туалетные воды. Эти люди легко заводят новых друзей и становятся душой компании. На них всегда можно положиться, они отличные командные игроки, обладают хорошим чувством юмора. В душе однолюбы, но их хобби — это флирт и романтические игры.
- Парфюмерия с нотами
морского бриза, водорослей и дождя характерна для тех, кто боится
закрытого пространства. Между красивыми и практичными вещами всегда
выберут второй вариант. Это прогрессивные личности, взгляд которых
устремлен в будущее. В творчестве — авангардисты, в любви — свободолюбивы,
и никогда подолгу не засиживаются на одном месте.
- Свежие ароматы предпочитают типичные урбанисты, которые не мыслят себя вне города. Они ценят комфорт, увлекаются современным искусством и следят за модными новинками. Не любят домашние хлопоты, а вместо них предпочитают встречу с друзьями.
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