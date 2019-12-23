Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов

Обоняние — одно из самых древних и важнейших чувств, причем запахи могут как помочь, так и нанести вред нашему организму. Как извлечь из ароматов пользу, например, избавиться от депрессии, и как подобрать запах к характеру человека?

Ольфатроника — наука о влиянии запахов на мозг человека — начала свое развитие с томографии. На снимках заметно, что разные ароматы активизируют различные участки мозга. По сути, запах — это набор летучих молекул, которые, попадая в обонятельную луковицу, задействуют полушария мозга и затем попадают в лимбическую систему. Благодаря такой последовательности формируются наши эмоциональные реакции и внутреннее состояние: бодрость, релакс, сонливость и т.д.

Некоторые ароматы воспринимаются на подсознательном уровне и вызывают определенные воспоминания и ассоциации. Камфора ассоциируется с болезнью, потому что встречается в составе многих лекарственных мазей, хотя имеет приятный запах. Нотки скошенной травы относят наши мысли к воспоминаниям о лете, а мандарин — к новому году.

Запахи могут быть как полезны, так и нанести вред нашему организму. Работает это следующим образом: находясь слишком близко к источнику резкого аромата, мозг посылает сигнал опасности по всему организму и появляется головная боль или общее недомогание. Стоит прислушаться к реакциям тела и удалиться от места концентрации летучих веществ в воздухе, которые могут навредить здоровью.

Как использовать запахи с пользой

Поскольку обоняние — это система, которая доставляет информацию в мозг быстрее всего, то на ароматерапию возлагаются большие надежды. Сейчас свойства запахов применяют в медицине, промышленности и на уровне межличностных отношений. Чтобы извлечь из ароматов максимум пользы, следуйте этим двум правилам:

Не используйте слишком навязчивые эссенции, чтобы организм не воспринял их как угрозу. Даже тонкие нотки духов или эфирных масел способны вызвать нужные эмоции.





Используйте ассоциативную память. Если собираетесь на встречу со старым другом, нанесите несколько капель того парфюма, который использовали при близком общении с ним раньше. Если хотите повысить свою работоспособность, наносите в начале рабочего дня туалетную воду, которая будет говорить «Сконцентрируйся, работай!», а вечером — другую, чтобы дать сигнал к расслаблению. Вскоре вы научитесь манипулировать своим состоянием.

Чтобы избавиться от депрессии и хандры, используйте духи с нотками эвкалипта, лимона, ромашки или апельсина. Улучшить настроение помогут хвоя, цитрусовые, роза, ландыш или жасмин. Иланг-иланг и гиацинт помогу наладить гармоничные отношения с миром и собой.

Связь между ароматом и характером человека

Люди с похожим характером часто выбирают парфюмерию с похожими нотами. Это действует и в обратную сторону: аромат, который предпочитает человек, расскажет о его характере. Используйте эту информацию для встреч с потенциальным партнером при выборе стратегии поведения. Чтобы быть с ним на одной волне, нанесите знакомый ему запах.

Легкие в общении приятные люди выбирают цветочные духи, где отчетливо слышны ноты розы, гардении, жасмина, лилии и фрезии. Они питают страсть к красивым вещам и необычному декору. Даже к рутинным делам они подходят с творчеством. Вместо шумной вечеринки они выберут домашние посиделки в теплом кругу, которые благодаря их подходу никогда не бывают однообразными. О таких женщинах и мужчинах говорят, что они хорошие хозяева.





Элегантные люди с чувством стиля выбирают древесные запахи, с нотами сандалового и кедрового дерева. Это интеллектуалы, которые способны вести беседы на различные темы. Осторожные и сдержанные, никогда не теряющие самообладания.

Сторонники здорового образа жизни выбирают парфюмерию с ароматами зелени, леса, мха, бамбука и утренней росы. Они предпочитают натуральные продукты без консервантов. Возможно, отказались от мяса. Энергичны, умны и находят необычные решения для повседневных задач. Всегда добиваются своих целей.





Восточную парфюмерию выбирают мужчины и женщины, которые верны традициям. Услышать запах ванили, амбры и специй характерно от коллекционеров антиквариата. Внешне выделяются с помощью необычных аксессуаров. В речи используют броские словосочетания.





Цитрусовые ароматы характерны для хорошо организованных людей. Они успешны благодаря жесткой дисциплине, четкой стратегии и выверенной тактике. Если что-то пошло не так, то вспыльчивы, но отходчивы.





Романтики выбирают фруктовые туалетные воды. Эти люди легко заводят новых друзей и становятся душой компании. На них всегда можно положиться, они отличные командные игроки, обладают хорошим чувством юмора. В душе однолюбы, но их хобби — это флирт и романтические игры.

Парфюмерия с нотами морского бриза, водорослей и дождя характерна для тех, кто боится закрытого пространства. Между красивыми и практичными вещами всегда выберут второй вариант. Это прогрессивные личности, взгляд которых устремлен в будущее. В творчестве — авангардисты, в любви — свободолюбивы, и никогда подолгу не засиживаются на одном месте.





Свежие ароматы предпочитают типичные урбанисты, которые не мыслят себя вне города. Они ценят комфорт, увлекаются современным искусством и следят за модными новинками. Не любят домашние хлопоты, а вместо них предпочитают встречу с друзьями.

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