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Участник Евровидения Петр Налич выпустил новый альбом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Одиссея / CC BY-SA 4.0

Певец и композитор, участник Евровидения-2010 от России, Петр Налич выпустил новый альбом «Morra».

В альбом «Morra» воли 14 треков англоязычных треков: «Flowerbed», «Lady Bear», «Baking Brothers», «Early Days», «Morra», «Vocaliz», «Bird», «Sexy Book», «Airplane», «Why Shoe Man», «Spritz», «Dispietata», «Cold Island» и «Old-Fashioned Song».

Всего у Налича с 2008 года вышло 11 студийных альбомов. Петр Налич прославился в 2007 году, когда снял клип на свою песню «Гитар» и выложил ее в интернет. Клип вошел в двадцатку самых просматриваемых российских клипов русской версии YouTube.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

ponhik78

Как они эти рейтинги составляют? Откуда они взяли инфу про доверие россиян к Навальному. Я например знаю...