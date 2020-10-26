Участник Евровидения Петр Налич выпустил новый альбом

Певец и композитор, участник Евровидения-2010 от России, Петр Налич выпустил новый альбом «Morra».

В альбом «Morra» воли 14 треков англоязычных треков: «Flowerbed», «Lady Bear», «Baking Brothers», «Early Days», «Morra», «Vocaliz», «Bird», «Sexy Book», «Airplane», «Why Shoe Man», «Spritz», «Dispietata», «Cold Island» и «Old-Fashioned Song».

Всего у Налича с 2008 года вышло 11 студийных альбомов. Петр Налич прославился в 2007 году, когда снял клип на свою песню «Гитар» и выложил ее в интернет. Клип вошел в двадцатку самых просматриваемых российских клипов русской версии YouTube.