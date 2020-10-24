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Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: instacodez / Public Domain Mark

Девушка-хакер взломала ПК-версию Red Dead Redemption 2 спустя почти год после релиза, об этом она написала на популярном портале Reddit. Шутер считается одной из лучших игр 2018 года, игра уже появилась на пиратских ресурсах.

Игра оснащена сразу двумя технологиями от взлома, долгое время преодолеть их не получалось. Первая называется Arxan, вторая представляет собой защиту Rockstar Games, работающую через Social Club. Хакер сумела обойти все защитные технологии.

«Всех, кто поддерживал меня, благодарю от всей души. Этот релиз стал возможен только благодаря вам», — отметила девушка под ником Empress в своей публикации. Она известна тем, что обошла защиту таких популярных игр, как Planet Zoo, Mortal Kombat 11, Tekken 7 и Total War: Three Kingdoms.

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года. В ноябре 2019 года игра также появилась на ПК. Экшен в стилистике Дикого Запада получил высокие оценки среди геймеров и специалистов.

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Uynachalnica

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