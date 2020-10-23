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Скрывавшегося 9 лет омского бизнесмена Дрокина нашли в Испании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники Интерпола и ФСИН доставили из Испании в Россию омского бизнесмена Владимира Дрокина и главу ярославской строительной фирмы Алексея Лагунина.

«В Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола», – цитирует пресс-служба МВД официального представителя ведомства Ирину Волк.

Среди них – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, которого разыскивали с 2011 года. По версии следствия, с 2005 по 2009 год для строительства многоквартирных домов он собрал с граждан и юридических лиц более 600 миллионов рублей, которые украл и потратил. В последующие два года он стал фигурантом трёх уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики.

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Также из Испании экстрадирован Алексей Лагунин, которого разыскивали по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента. Возглавляемая им ярославская строительная фирма присвоила деньги более 150 дольщиков. Также Лагунина обвиняют в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей.

«Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования фигуранты были переданы представителям российских правоохранительных органов», – сообщила Волк в четверг вечером.

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