Зверей удивили сотрудники красноярского зоопарка в масках. ФОТО

Звери зоопарка «Роев ручей» в Красноярске удивляются, когда видят сотрудников в масках, сообщает пресс-служба зоосада.

«Для всех сотрудников парка "Роев ручей" ношение масок обязательно. Мы к этому привыкли, все, кроме животных. Питомцы парка к своим зоологам и опекунам относятся скептически и до сих пор не могут понять, что происходит, что стало с лицом... Шимпанзе смеются, собаки искренно недоумевают, почему все вокруг в наморднике? Но мы понимаем, так надо!», — говорится в сообщении.

Фото: © «Роев ручей»

Сотрудники зоопарка своим примером хотят привлечь внимание людей к необходимости носить медицинские маски в период коронавируса.

С начала пандемии в Красноярском крае заразились более 23, 6 тысячи человек, из них 237 за последние сутки. Умерло с начала пандемии 612, из них четверо за последние сутки.