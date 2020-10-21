Секреты долголетия раскроют в фильме на Первом канале

Фильм «Повелитель долголетия. Алексей Москалёв» расскажет о новейших исследованиях, которые помогут людям прожить долго и без болезней, сообщила пресс-служба Первого канала.

В фильме российский ученый-биолог Алексей Москалёв популярно объяснит, почему старение для человека ненормально, раскроет главные механизмы старения, расскажет о новейших исследованиях, которые помогут людям прожить долго и без болезней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Холодная вода оказалась лекарством

«Человеческая жизнь не ограничена сотней лет, а старение — лишь разновидность болезни, с которой можно бороться», — считает Москалёв.

Зрители получат в фильме конкретные рекомендации по правильному питанию, следуя которым, можно реально отодвинуть границы старости.

Фильм «Повелитель долголетия. Алексей Москалев» выйдет 21 октября в 00.10 на Первом канале.