НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Секреты долголетия раскроют в фильме на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
388 1
Фото: © marinabridger

Фильм «Повелитель долголетия. Алексей Москалёв» расскажет о новейших исследованиях, которые помогут людям прожить долго и без болезней, сообщила пресс-служба Первого канала.

В фильме российский ученый-биолог Алексей Москалёв популярно объяснит, почему старение для человека ненормально, раскроет главные механизмы старения, расскажет о новейших исследованиях, которые помогут людям прожить долго и без болезней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХолодная вода оказалась лекарством

«Человеческая жизнь не ограничена сотней лет, а старение — лишь разновидность болезни, с которой можно бороться», — считает Москалёв.

Зрители получат в фильме конкретные рекомендации по правильному питанию, следуя которым, можно реально отодвинуть границы старости.

Фильм «Повелитель долголетия. Алексей Москалев» выйдет 21 октября в 00.10 на Первом канале.

Еще по теме
Сериал «Иванько» выйдет на ТНТ в ноябре
Школьница из Кузбасса прошла в финал «Удивительных людей»
Томичка прошла в «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
Бузова научила Харламова переживать развод
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID холоде
•
Нарушителей ПДД объединят в одну базу
•
Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
•
Почтовые ящики предложили защитить от рекламного спама
Как это работает
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский Минздрав описал домашний тест на проблемы с дыханием
Сибирь 21.10.2020 12:36
Женщину-курьера убили и сожгли из-за выручки
Сибирь 21.10.2020 12:35
Обессилевшую сову нашли в Омске
Сибирь 21.10.2020 11:48
Новосибирцам запретили ночные развлечения из-за коронавируса
Сибирь 21.10.2020 11:46
Самое популярное
Определена самая сексуальная женщина России
5408
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
4360
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
3743
Города Сибири оказались в зоне риска «коронакризиса»
3592
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор сообщил о подрывающем защиту от COVID холоде
•
Нарушителей ПДД объединят в одну базу
•
Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов
•
Почтовые ящики предложили защитить от рекламного спама
Подробности
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
60
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
38
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
27
Российский интернет резко подорожает
26
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
24