Холодная вода оказалась лекарством

Плавание в холодной воде может отсрочить наступление деменции и других нейродегенеративных заболеваний, выяснили ученые Кембриджского университета в Великобритании.

Наблюдения с 2016 по 2018 годы показали, что у многих пловцов в холодной воде уровень белка холодового шока RBM3 оказался повышенным. При этом известно, что RBM3 может спасать грызунов от развития деменции, пишет The Independent.

Белки холодового шока играют важную роль в адаптации к низким температурам, они в больших количествах присутствуют в организме растений и хладнокровных животных, при этом их также нашли у млекопитающих.

Ученые рассчитывают, что результаты научной работы позволят разработать простые и эффективные методики профилактики нейродегенеративных заболеваний с использованием холодной воды.