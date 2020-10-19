Пять тысяч литров нелегального пива арестовали в Чите. ВИДЕО

Силовики в Забайкальском крае накрыли подпольный цех по производству и розливу пива. Пять тысяч литров пенного напитка арестовали сотрудники Росалкогольрегулирования, а предпринимателю, организовавшему нелегальный розлив пенного напитка, грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Производство располагалось в арендованном помещении в поселке Атамановка Читинского района. Установлено, что в нем директор одной из читинских организаций арендовал помещение для производства пива. Готовая продукция разливалась в кеги и стеклянные трехлитровые банки, а затем продавалась в одном из баров Читы.

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Сотрудниками Росалкогольрегулирования арестовано около пяти тысяч литров пива, находившегося в цехе, 200 литров пивной продукции обнаружено и арестовано в читинском баре. По изъятой продукции назначено проведение ряда экспертиз.

В отношении читинского предпринимателя ведется административное производство. Кроме того, устанавливается сумма незаконно полученного дохода, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).