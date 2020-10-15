Жилой комплекс с колесом обозрения построят в Барнауле

На месте старого здания Речного вокзала в Барнауле планируют построить жилой комплекс с колесом обозрения и башнями-высотками, соединенными переходом.

«Подробности пока не разглашаются, однако уже известно, что в проект вошли две футуристические жилые башни необычных форм – по 24 и 20 этажей, соединенные переходом. Внутри предполагаются квартиры со свободными планировками», – сообщает Алтайский портал недвижимости.

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Нижние этажи отведены под коммерческие помещения, также для этих целей предусмотрено отдельное пятиэтажное здание из трех круглых корпусов с террасами и эко-кровлей.

Также запланирована постройка протяженной набережной с беседками, висящими над водой и пирсами для посадки на теплоходы, есть в проекте и бьющий прямо из реки фонтан и чертово колесо на берегу.

Площадь территории нынешнего Речного вокзала в Барнауле составляет 1,8 га. Принятые в декабре 2019 года правила застройки и землепользования отнесли ее к зоне смешанной общественно-деловой застройки, что позволяет возводить здесь высотные жилые дома до 25 этажей, детские учреждения, рестораны, гостиницы, музеи, спорткомплексы и многие другие объекты.