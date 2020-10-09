Забайкальцы пересылали по почте пчел и душевые кабины

Почта России в Забайкальском крае приняла в 2020 году 700 тысяч посылок. Четверть из них — нестандартные почтовые отправления: пчелы, пиявки и душевые кабины, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Рейтинг необычный отправлений возглавляют эко-посылки с «живым» грузом – пчелы, инкубационное яйцо, пиявки, саженцы растений. Жужжащие посылки с пчелами приходят забайкальцам экспресс-почтой с пометкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Пчелы с ветеринарным свидетельством помещаются в специальные воздухопроницаемые контейнеры. На срок доставки в отправления закладывается даже специальное питание.

Инкубационное яйцо забайкальцы отправляют и получают также с помощью курьерской службы Почты России. Птицеводы сами разрабатывают технологию пересылки с использованием вспененного полиэтилена, опилок и других средств для сохранения хрупкого груза.

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На второе место почтовики поставили крупногабаритные грузы. Чаще всего это – мебель, запчасти, оборудование. Например, в этом году житель Петровск-Забайкальска получил по почте душевую кабину, а жители Агинского полутораспальный матрац и косметическое кресло. Высота таких посылок часто превышает средний рост человека, а вес достигает 500 килограммов.

Также в рейтинг нестандартных посылок, которые отправляют забайкальцы, вошли такие грузы, как лыжи с ботинками, сноуборд, ковры, большие картины и мягкие игрушки, спортивная амуниция, велотренажеры, беговые дорожки и велосипеды.