НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Забайкальцы пересылали по почте пчел и душевые кабины

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: © maohlin / Pixabay License

Почта России в Забайкальском крае приняла в 2020 году 700 тысяч посылок. Четверть из них — нестандартные почтовые отправления: пчелы, пиявки и душевые кабины, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Рейтинг необычный отправлений возглавляют эко-посылки с «живым» грузом – пчелы, инкубационное яйцо, пиявки, саженцы растений. Жужжащие посылки с пчелами приходят забайкальцам экспресс-почтой с пометкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Пчелы с ветеринарным свидетельством помещаются в специальные воздухопроницаемые контейнеры. На срок доставки в отправления закладывается даже специальное питание.

Инкубационное яйцо забайкальцы отправляют и получают также с помощью курьерской службы Почты России. Птицеводы сами разрабатывают технологию пересылки с использованием вспененного полиэтилена, опилок и других средств для сохранения хрупкого груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСолнце в банке: как отличить искусственный и поддельный мед

На второе место почтовики поставили крупногабаритные грузы. Чаще всего это – мебель, запчасти, оборудование. Например, в этом году житель Петровск-Забайкальска получил по почте душевую кабину, а жители Агинского полутораспальный матрац и косметическое кресло. Высота таких посылок часто превышает средний рост человека, а вес достигает 500 килограммов.

Также в рейтинг нестандартных посылок, которые отправляют забайкальцы, вошли такие грузы, как лыжи с ботинками, сноуборд, ковры, большие картины и мягкие игрушки, спортивная амуниция, велотренажеры, беговые дорожки и велосипеды.

Еще по теме
Зона застройки вместо парка в пойме Каменки возмутила новосибирцев
Варламов вспомнил о «заваленной мусором» Чите
Кинотеатры Бурятии открыли спустя полгода
Жители «замороженных» домов Бурятии получат компенсацию
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Максимум заразились коронавирусом с начала пандемии
•
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
•
Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года
•
Новый КоАП разрешит «обнулять» нарушения ПДД
Подробности
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция усомнилась в доставке бутылки Навального из Томска в Германию
Сибирь 09.10.2020 16:05
Красноярец с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
Сибирь 09.10.2020 15:34
Сын новосибирского депутата заболел COVID после требования карантина
Сибирь 09.10.2020 15:23
Забайкальцы пересылали по почте пчел и душевые кабины
Сибирь 09.10.2020 14:46
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4818
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3756
Полмиллиона акул принесут в жертву ради вакцины от COVID-19
2898
«Кабриолет» Су-57 попал на видео
2828
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Максимум заразились коронавирусом с начала пандемии
•
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
•
Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года
•
Новый КоАП разрешит «обнулять» нарушения ПДД
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
67
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
22
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
21
Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»
17