Усс предложил платить 100 тысяч женщинам со знаком «Материнская слава»

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил единовременно выплачивать женщинам со знаком «Материнская слава» 100 тысяч рублей вместо 15,8 тысяч рублей, сообщает правительство края.

Почетный знак «Материнская слава» присваивается семьям, в которых успешно воспитываются семь и более детей. Усс побывал в гостях в семье, где супруги Ирина и Максим Моисеенко воспитывают пять сыновей и двух дочерей. Ирина в 2013 году награждена Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава».

Усс подчеркнул, что в регионе действуют порядка 30 различных мер социальной поддержки таких семей, на это из краевого бюджета выделяется порядка 5 миллиардов рублей.

«Единовременная выплата женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава" составляет с 15,8 тысяч рублей. Я поручил краевому Правительству в ближайшее время выйти в Законодательное Собрание края с инициативой увеличить эту единовременную выплату до 100 тысяч рублей. Потому что у нас должно быть серьезное материальное признание не только заслуг, но и миссии, которую выполняют матери многодетных семей», – отметил глава региона.