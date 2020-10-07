Штрафы для владельцев квадроциклов вырастут кратно

Штрафы для владельцы квадроциклов и снегоходов, не прошедших техосмотр, вырастут с 100-300 рублей до 1 тысячи, такие поправки в КоАП одобрила правительственная комиссия.

Ужесточение штрафных санкций для владельцев тракторов, квадроциклов, снегоходов и другой мототранспортной техники одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Штрафы для граждан составят от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 100 до 300 рублей. Проверять наличие ТО будут региональные органы технадзора, которые и проводят регистрацию такой техники.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что стоит регламентировать вопрос — можно ли такой техники ездить по дорогам общего пользования. «Сегодня квадроцикл нередко можно встретить на скоростных дорогах. Угрозу для остальных такая техника представляет серьезную, а штраф — минимальный», — цитирует Лысакова «Парламентская газета».