Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО

Президент России Владимир Путин предложил изучить вопрос о введении льгот скидок для тех россиян, кто выполнит нормативы спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На заседании Совета по физкультуре и спорту, при этом сама сдача норматива должна быть интересной для участников губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью. Он предложил стимулировать интерес к комплексу с помощью специальных льгот, например, скидок в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что и сам процесс сдачи норматива должен быть увлекательным: «нужно, чтобы нормы ГТО были интересными, сдача их носила соревновательный характер». «Я знаю, что если этим заняться как следует, причем на местах, с методической поддержкой центра, это получится», — добавил Путин.

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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.