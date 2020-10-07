Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров

Президент России Владимир Путин возглавляет страну более 20 лет, это самый продолжительный срок среди лидеров стран «Большой двадцатки». Однако его нельзя назвать самым пожилым правителем.

Владимир Путин 7 октября празднует день рождения. В 2020 году ему исполняется 68 лет.

По данным Организации Объединенных Наций, средний возраст мирового лидера — 62 года. Сейчас старше 60 — большая часть глав G20. К «политической молодежи» относятся президент Франции, премьер-министры Канады, Австралии и Великобритании.

Большинство действующих глав государств недавно заняли высшие руководящие посты. Путин — один из политических тяжеловесов. В его компании — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который является бессменным лидером страны с 2002 года (когда его Партия справедливости и развития победила на парламентских выборах).