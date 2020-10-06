Вышел трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Второй трейлер фильма «Главный герой» показал самые яркие моменты будущей премьеры. В кадре персонаж Райана Рейнольдса вытворяет невероятные трюки, спасая мир видеоигры.

По сюжету фильма, у сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. Герой идет против правил, чтобы спасти виртуальный мир.

В фильме кроме Райана Рейнольдса снялись Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Уткарш Амбудкар, Мэттью Кардаропле, Камилль Костек. В прокат картина выйдет 9 декабря.