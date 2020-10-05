Подросток в Кузбассе вдохнул бензин и умер

Подросток в Прокопьевске переливал бензин из одной машины в другую и вдохнул пары топлива, что привело его к смерти, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, вечером в воскресенье 15-летний мальчик в гараже переливал горючее с помощью шланги из одного транспортного средства в другое, случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание. Его обнаружил двоюродный брат, который вынес друга из помещения гаража и вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть подростка и вызвали следственную группу. Она проводит проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

Мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал.