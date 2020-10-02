Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?

Подготовка к ЕГЭ или ОГЭ требует от школьника несколько месяцев, а то и весь учебный серьезной работы. Важно заранее решить, какие предметы понадобятся для будущего поступления и регулярно решать тестовые задания. Один из лучших продуктов на рынке для такой подготовки — образовательный сервис «Ростелеком Лицей».

Платформа объединяет несколько онлайн-продуктов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. Здесь есть тренажеры и тесты, которые позволят старшекласснику проверить свои возможности в решении задач Единого государственного экзамена и при необходимости самостоятельно подтянуть свои знания школьной программы.

Специалисты рекомендуют начинать с базы, вспомнить все основные темы с помощью интерактивных уроков по нужным предметам. В «Лицее» они удобно сгруппированы, их просто найти и прослушать или просмотреть по порядку. Далее можно перейти к тестам — сервис предлагает решить задания ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет, чтобы поднять свой уровень.

«Ростелеком Лицей» доступен сразу после регистрации, есть бесплатные уроки и тренажеры, однако для постоянных занятий потребуется платная подписка. При этом подключить такую подписку можно по специальному подарочному промокоду.

Бесплатный промокод на подписку сервиса «Ростелеком Лицей» можно получить в «Большой игре», запущенной на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. По правилам игры, участники зарабатывают баллы за ответы за различные вопросы. Затем баллы обмениваются на промокод в игровом магазине.

«Большая игра» — праздничный развлекательный проект, в котором нужно отвечать на вопросы по темам «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». Участники копят баллы за правильные ответы на личном счете, накопления обмениваются на услуги, опции и промокоды компании Ростелеком.