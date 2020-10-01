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Пьяная пара в Новосибирске упала в Обское море из-за фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Пьяная девушка в Новосибирске забралась на плиту дамбы ГЭС, чтобы сделать фото, но упала в воду. Её пытался спасти друг, но тоже сорвался вниз, сообщила в четверг Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

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По информации МАСС, инцидент произошёл поздним вечером в среду в микрорайоне ОбьГЭС. «Девушка, делая фото с плиты на берегу, поскользнулась и упала в воду. Молодой человек, вытащив её на плиты, также упал в воду, выбраться самостоятельно не может», – сказано в сообщении.

До приезда спасателей 24-летний молодой человек сумел выбраться из воды самостоятельно. С ним и 20-летней девушкой провели профилактическую беседу. Спасатели добавили, что пара была пьяна.

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