Пьяная пара в Новосибирске упала в Обское море из-за фото

Пьяная девушка в Новосибирске забралась на плиту дамбы ГЭС, чтобы сделать фото, но упала в воду. Её пытался спасти друг, но тоже сорвался вниз, сообщила в четверг Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

По информации МАСС, инцидент произошёл поздним вечером в среду в микрорайоне ОбьГЭС. «Девушка, делая фото с плиты на берегу, поскользнулась и упала в воду. Молодой человек, вытащив её на плиты, также упал в воду, выбраться самостоятельно не может», – сказано в сообщении.

До приезда спасателей 24-летний молодой человек сумел выбраться из воды самостоятельно. С ним и 20-летней девушкой провели профилактическую беседу. Спасатели добавили, что пара была пьяна.