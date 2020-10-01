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Книги нового формата: если ребенок не любит читать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: BrickRedBard / Pixabay License

Современные дети не забираются с книгой и фонариком под одеяло, и вообще читать любят не очень. Но книги — это самообразование, повышение эрудиции, постановка речи и много другой пользы. Как же приучить ребенка читать? С помощью аудиокниг. Они способны увлекать как самых маленьких — в качестве сказки на ночь, так и подростков, не вынимающих из ушей наушники. 

Скачивать и слушать аудиокниги можно на сервисе «Ростелеком Книги», созданном совместно с электронной библиотекой «ЛитРес». Здесь представлены 135 тысяч электронных книг и 26 тысяч аудиокниг. В их числе классика, современная проза, сборники стихов. И множество книг для самых маленьких читателей.

В этом году в честь Дня компании Ростелеком дарит премиальную подписку на книги. Оформить ее можно в праздничной «Большой игре», открытой на Sibnet.ru до 11 октября. Правила простые — за ответы на вопросы игры начисляются баллы, которые можно обменять на нужные подписки или промокоды в игровом магазине.
Перейти на сайт игры >>

Например, сборник из 365 сказок братьев Гримм, сборник лучших мировых сказок, знакомые и увлекательные приключения Буратино. Для детей постарше — трогательное произведение «Ходячий замок» (по его сюжету Хаяо Миядзаки создал знаменитый мультфильм).

Есть и полезные книги, где детям через увлекательный сюжет расскажут о необходимых в жизни навыках. Например, как обращаться с деньгами, можно узнать из книги «Пес по имени Мани». Это история мальчика и его лабрадора, оказавшимся финансовым гением.

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