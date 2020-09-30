Центр волейбола откроют в Новосибирске матчем Суперкубка

Региональный центр волейбола, который станет крупнейшим за Уралом, откроется 3 октября – новосибирский «Локомотив» разыграет в игре с казанским «Зенитом» Суперкубок России по волейболу.

«Мы с нетерпением ждем 3 октября, когда в новом региональном центре волейбола «Локомотив» разыграет в игре с казанским Зенитом Суперкубок России по волейболу», – сказал глава регионального минспорта Сергей Ахапов.

Новый Региональный волейбольный центр, возведенный в створе улицы Ипподромской, состоит из двух сблокированных зданий: основного трехэтажного, в котором размещена главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. Общее количество зрительских мест на главной и тренировочной спортивных аренах – 5,5 тысячи человек.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом прошлого года в Новосибирской области. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектаров.

Новый Региональный волейбольный центр, предназначенный для соревнований международного уровня, может стать площадкой для подготовки сборной команды России по волейболу, а также местом проведения игр Чемпионата мира по волейболу 2022 года.