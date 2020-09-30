СК задумал закрыть дело омича, затушившего о ребенка сигарету

Следственный комитет сообщил о возможном прекращении уголовного дела в отношении жителя Омска, который затушил сигарету о щёку ребёнка.

По информации СУ СКР по Омской области, летом на улице Павлова в Омске пьяный 45-летний местный житель стал выгонять подростков с детской площадки.

«Но поскольку ребята уходить не хотели, обвиняемый ударил одного из подростков по шее, причинив побои, а другому, 14-летнему мальчику, причинил ожог 1-2 степени, затушив о щёку ребенка сигарету», – сказано в сообщении.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. За побои и причинение боли ребёнку из хулиганских побуждений ему грозило до двух лет заключения.

«Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – сообщило следствие.