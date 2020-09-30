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Канал легализации угнанных автомобилей перекрыли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правоохранители Алтайского края задержали четверых участников группы, специализировавшейся на подделке идентификационных номеров похищенных транспортных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники выяснили, что двое злоумышленников перегоняли похищенные автомашины из Новосибирской области в Алтайский край. Их сообщник приваривал пластины с новыми идентификационными номерами в кузовные детали автомобилей, а также прикреплял новые регистрационные знаки.

В гаражных боксах, расположенных в разных районах города Барнаула, оперативники обнаружили 13 автомобилей различных марок стоимостью от 500 тысяч до 2 миллионов рублей – в основном внедорожники.

Исследование подтвердило, что у восьми машин изменены идентификационные номера. По предварительной информации, автомобили таким образом подготовили к реализации на территории одного из государств ближнего зарубежья.

«В ходе обысков изъяты сотовые телефоны, планшеты, пластины с номерами, технические устройства, предназначенные для изменения маркировки, государственные регистрационные знаки, документы на автомобили различных марок, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – добавила Волк.

Уголовное дело возбудили по части первой статьи 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).

Один из автомобилей уже опознан и вскоре будет передан владелице – жительнице Новосибирска.



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