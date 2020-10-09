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Ростелеком дополнил сервис «Лицей» новыми курсами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком обновил образовательный онлайн-сервис «Лицей» — в нем появились дополнительные эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

«Мы провели большую работу по расширению и развитию сервиса и добавили в него много эксклюзивного контента от лучших учителей страны. Таким образом, образовательный контент самого высокого уровня будет доступен в любом месте, где есть доступ в интернет», — пояснила вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.

В частности, ученикам с первого по четвертый класс стали доступны «Развитие речи и риторика» и «Химические эксперименты в домашних условиях». Также для школьников с первого по седьмой класс подготовили курс «Ментальной арифметики». Для старшеклассников доступны курсы по маркетингу, профориентация и финансовой грамотности.

«Ростелеком Лицей» создан для учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Курсы читают более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов.

Школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Обязательную школьную программу в «Лицее» дополняют развивающие курсы.

В «Ростелеком Лицее» сразу после регистрации доступны бесплатные уроки и тренажеры. Однако для постоянных занятий потребуется подписка. Сейчас подключить такую подписку можно по специальному подарочному промокоду.

Бесплатный промокод сервиса «Ростелеком Лицей» можно получить в «Большой игре», открытой на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. По правилам игры, участники зарабатывают баллы за ответы за различные вопросы. Затем баллы обмениваются на промокод в игровом магазине. 

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