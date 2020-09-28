Открыт бесплатный доступ к облачным играм

Ростелеком в честь Дня компании дарит бесплатный доступ к сервису облачных игр, заменяющему мощные компьютеры и дорогостоящие игровые консоли. Получить его можно в праздничной «Большой игре», открытой на портале Sibnet.ru.

Сервис облачных игр, запущенный Ростелекомом совместно GFN.ru, позволит сражаться в требовательные к ресурсам онлайн-игры на старом персональном компьютере, слабом ноутбуке, ТВ-приставке или даже телефоне на Android.

Витруальные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Дело в том, что игра здесь идет на удаленных серверах, а игроку передается только видеопоток.

Для того чтобы получить бесплатную подписку на сервис, нужно набрать в игре баллы, необходимые для обмена на опцию. А затем обменять их в игровом магазине на «Облачные игры». При обмене игра попросит заполнить анкету, указав лицевой счет абонента Ростелекома (на него будет подключена подарочная опция на следующий месяц после завершения игры).

Заработать балы несложно. Для этого нужно правильно отвечать на вопросы. При этом тему и сложность можно выбирать самостоятельно. «Большая игра», которая продлится до 11 октября, состоит из четырех основных тем: «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». В каждой теме вопросы трех степеней сложности. Правильный ответ на простой вопрос стоит 50, средний — 70, сложный — 100 баллов.

Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме (по три вопроса разной стоимости). Если отвечать на вопросы ежедневно, можно набрать внушительное количество баллов, которое позволить взять все товары из игрового магазина.

Раз в сутки можно воспользоваться разделом «Кот в мешке». Здесь участникам предстоит ответить на сложный вопрос из случайной темы. В случае удачи на счет зачисляется сразу 300 баллов. Также раз в день можно испытать шанс в разделе «Случайный подарок».

В магазине игры представлены бесплатные подписки на интернет-тариф «Игровой», видеосервис Wink, «Ростелеком Книги», «Лицей плюс», «Цифровую помощь», а также бонусы для абонентов Ростелекома. Участник, набравший за историю «Большой игры» наибольшее количество баллов, получит умную колонку с голосовым помощником «Маруся».

«Большая игра» продлится» с 24 сентября по 11 октября. Принять в ней участие могут совершеннолетние жители территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края.