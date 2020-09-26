Украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет

Пользователей «ВКонтакте» на Украине власти поставят на учет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По словам чиновника, российская соцсеть запрещена в стране, поэтому не должна работать на территории государства, однако граждане игнорируют это требование. В результате принято решение отследить использующих «ВКонтакте» украинских граждан.

«Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — написал Данилов на своей странице Facebook.

Секретарь Совбеза также уточнил, что спецслужбы вместе с международными партнерами планирует полностью закрыть доступ ко «ВКонтакте» на Украине. Российская соцсеть заблокирована на Украине с 2017 года.

«ВКонтакте» уже отреагировала на угрозы украинских властей и в своем официальном сообщении заявила, что выступает против преследования людей за посещение ими социальных сетей и распространение личного мнения.

«Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого», — отмечается в заявлении.