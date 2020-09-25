Участники «Большой игры» получат цифровую помощь

Неуверенные пользователи компьютеров получили возможность бесплатно решить свои технические проблемы. Для того им нужно принять участие в «Большой игре», открытой на портале Sibnet.ru.

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Участники игры смогут получить услугу «Цифровая помощь» от Ростелекома. И тогда инженеры национального провайдера бесплатно установят антивирусы и другое программное обеспечение, освободят место на диске, устранят ошибки и ускорят работу устройств, а также в случае необходимости восстановят случайно удаленные файлы.

Для этого необязательно быть абонентом Ростелекома. Не придется ждать и приезда мастера: инженеры устранят проблему дистанционно под контролем хозяина компьютера.

«Цифровую помощь» помощь можно заработать в ходе игры, которая продлиться до 11 октября. Для этого нужно набрать необходимое число баллов и на них приобрести услугу в игровом магазине.

«Большая игра» состоит из четырех основных тем — «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». В каждой из тем — три вида вопросов. Они различаются по сложности. Чем труднее вопросы, тем выше их стоимость. Правильный ответ на простой вопрос стоит 50, средний — 70, сложный — 100 баллов. Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме (по три вопроса разной стоимости).

Раз в сутки у участников есть также шанс попытать судьбы в разделе «Случайный подарок». Это рулетка, где в случае удачного исхода, можно получить любой товар из игрового магазина.

В магазине игры представлены бесплатные подписки на сервис облачных игр от GFN.RU, на интернет-тариф «Игровой», видеосервис Wink, «Ростелеком Книги», «Лицей плюс», а также бонусы абонентам Ростелекома.