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Новый мини-сериал «Третий день» с Джудом Лоу вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Детективный мини-сериал «Третий день» с актером Джудом Лоу в главной роли появился в видеосервисе Wink. Мировая премьера проекта состоялась 14 сентября.

По сюжету, странные силы притягивают Сэма (Джуд Лоу) к загадочному острову неподалеку от побережья Британии и втягивают в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира местные живут согласно собственным ритуалам. Они заставляют мужчину снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. 

В какой-то момент грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, и Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, пока вышло только две серии. Свежие серии выходят по понедельникам, а весь сериал будет доступен 19 октября. Посмотреть сериал «Третий день» в видеосервисе Wink можно бесплатно в течение недельного пробного периода.


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