Пленка или кабель: какой теплый пол выбрать

Теплые полы позволяют не зависеть от отопительных сезонов, самостоятельно настраивать и контролировать температуру в доме, а также легко решают вопросы обогрева маленьких и нестандартных помещений. Какие виды теплых полов бывают, чем отличаются электрические и инфракрасные полы, и в чем их плюсы и минусы?

Существует два основных вида подобных обогревательных систем. Первый — водяной теплый пол. Это система труб с циркулирующей горячей водой и антифризом. Такие системы эффективны, но сложны, дороги, требуют установки водонагревательного и насосного оборудования и последующего профессионального обслуживания. И, главное, — в квартирах их устанавливать можно только по спецразрешению, а получить его крайне сложно. Поэтому подходят только для частных домов.

Второй вид — электрические теплые полы. Они излучают тепло за счет преобразования электроэнергии. Такие системы доступны по ценам, просты в монтаже, удобны и эффективны в использовании. После установки не требуют сервисного обслуживания. Такие варианты отлично подходят для жилых комнат в квартире, полов в ванных, на кухнях и на балконах.

Электрические полы бывают кабельными и пленочными. У каждого типа есть свои преимущества, рекомендации и ограничения по использованию.

Кабельные теплые полы

Такие системы прогревают помещение посредством провода, имеющего токопроводящие жилы с высоким сопротивлением. Они могут монтироваться из греющего кабеля или матов.

Так, компания Eastec предлагает универсальные нагревательные секции ЕСС (греющий провод) и нагревательные маты ЕСМ.

Секции ЕСС представляют собой двухжильный нагревательный кабель диаметром 4,5 миллиметра. Такая толщина обусловлена большим расходом термостойкого тефлона на изоляцию обеих греющих жил. Благодаря этому они выдерживают температуру до 260 градусов, не перегорают на воздухе, выдерживают длительный перегрев.

100% герметичности, влагостойкости и прочности соединений обеспечивают соединительная и концевая муфты ECC, выполненные с помощью двухэтапного горячего литья под давлением в пресс-форму двухкомпонентного компаунда.

Это позволяет использовать теплый пол не только в жилых зонах, но и на кухнях, в ванных, в саунах, в технических помещениях.

Секции ЕСС в зависимости от монтажа имеют мощность от 170 до 300 ватт на квадратный метр и подходят как источник дополнительного (комфортного), так и основного обогрева.

Нагревательные маты ЕСМ представляют собой греющий провод, закрепленный на полимерной сетке шириной 50 сантиметров. Сетки могут быть разной длины, что облегчает их монтаж.

Нагревательный кабель также двухжильный с тефлоновой изоляцией греющих жил диаметром 4,5 миллиметра.

Маты ECM имеют постоянную мощность в 160 ватт на квадратный метр — этого вполне достаточно чтобы обеспечить комфортный (дополнительный) обогрев. Также допускается их использование в качестве единственного источника тепла в помещении, но только при определенных условиях (теплая зима, низкий уровень теплопотерь в помещении и т.д.)

Плюсы кабельных теплых полов:



подходят для основного и дополнительного отопления;

можно устанавливать во влажных помещениях;

финишным покрытием для них могут служить керамогранит, кафель, плитка и мозаика, то есть все, что устанавливается на плиточный клей;

эффект прогрева помещения более продолжительный за счет нагревания воздуха.

Пленочный электрический пол

Такие системы работают за счет инфракрасного излучения, нагревающего непосредственно находящиеся над ним предметы.

Разберем конструкцию инфракрасного отопления на примере пленочного пола EASTEC III поколения. Это два очень тонких слоя плотного электротехнического полиэстера (общая толщина всего 0, 34 миллиметра), соединенных специальным термостойким клеем. Между слоями находятся две медные токопроводящие шины с расположенными между ними карбоновыми нагревательными элементами.

У термопленки EASTEC благодаря особенной форме карбоновых (графитовых) нагревателей (сплошной с «перфорацией») увеличивается уровень адгезии между двумя слоями полиэстера, тем самым достигается максимальный уровень механической прочности самого пленочного теплого пола.

В конструкции термопленки реализована система «искрозащиты». Графитовые полосы в ней не заходят внахлест на медную токопроводящую шину, покрытую серебряной пастой (случае истирания пасты это приводит к прогоранию), а взаимодействуют с медной шиной на расстоянии 3 миллиметров через специальную серебряную сетку. Это полностью исключает возможность возгорания.

Пленочные полы EASTEC делятся на термопленку постоянной мощности 220 ватт на квадратный метр (c шириной 30, 50, 60, 80, 100 сантиметров) и термопленку EASTEC PTC аналогичной мощности (ширина 50, 80 и 100 сантиметров), но с возможностью саморегуляцией мощности в диапазоне 30%.

Плюсы пленочных теплых полов:

легкость и быстрота монтажа, без « мокрых » работ;

мокрых работ; допускается разделение на секции и произвольное размещение;

выход из строя одной секции не виляет на работу остальных;

быстрый прогрев финишного покрытия благодаря мощности в 220 ватт на квадратный метр;

мобильность — можно перенести в другое место;

не пересушивает воздух в помещении;

можно монтировать на стены, потолки (актуально для утеплений балконов и лоджий).

При всех преимуществах стоит учесть, что пленочные теплые полы нельзя использовать во влажных помещениях — из-за недостаточной гидроизоляции.

А еще не рекомендуется устанавливать мебель на те участки пола, где уложен инфракрасный пол. Не нужно укрывать ламинат под пленочным теплым полом коврами и паласами во избежание перегрева пленки и порчи ламината.

Какой электрический теплый пол лучше?

Зависит от того, какое именно помещение требуется отапливать, будет теплый пол основным или дополнительным источником тепла.

Так, например, пленочный пол греет только там, где лежит, а кабельный имеет большую зону распространения благодаря аккумуляционному слою сверху.

Кабельные системы дольше нагреваются и дольше остывают, а пленочные, наоборот, — быстрее нагреваются и быстрее остывают.

Инфракрасный обогрев более простой в монтаже, устанавливается также на стены и потолок. Однако планировать установку нужно с учетом будущей расстановки мебели.

Пленочные системы в связи с ограничением по температуре (не более 30 градусов для стандартного ламината) не всегда подходят как основной источник тепла. Хотя здесь нужно учитывать уровень теплопотерь. Если теплопотери в квартире низкие, с обогревом небольших помещений может справиться и инфракрасный пол.

Кроме того, можно установить такой теплый пол на стену. Под окна вместо классических батарей прикрепить отрезки термопленки и прикрыть их оргалитом или тонкой фанерой — тогда получится полноценное основное отопление.

Но для ванной и кухни следует использовать только кабельные полы, например, маты ЕСМ (160 ватт на квадратный метр) либо секции ЕСС (170 – 300 ватт на квадратный метр) от EASTEC. Для балкона, как самого холодного места, подойдет только ЕСС — они имеет максимальный запас по мощности.

Секции ЕСС — лучший вариант для основного обогрева квартиры, особенно, если в ней высокие потолки.

Правила монтажа электрических теплых полов

Греющий кабель чаще выбирают для установки под плитку в больших комнатах, залах, кухнях, ванных, санузлах. Плитка не только хорошо нагревается, но и длительное время удерживает полученную тепловую энергию.

Инфракрасный пол удобно укладывать под ламинат. При монтаже пленочного пола под линолеум и ковролин нужно устанавливать промежуточный слой из тонкой фанеры или оргалита, чтобы финишное покрытие не проминалось.

Пленки можно использовать под деревянный пол и некоторые мягкие покрытия, но эффективно такое решение больше в роли дополнительного обогрева.

Монтаж кабельных полов

Универсальность кабельных секций ЕСС заключается в том, что они могут быть установлены как в слой плиточного клея в 1-2 сантиметра для комфортного отопления, так и под стяжку толщиной 4-5 сантиметра в качестве основного отопления.

Если хозяин квартиры не хочет повышать уровень пола, можно сделать (штроборезом) углубления «змейкой». Тогда диаметр греющего кабеля вообще перестанет влиять на высоту уровня плиточного клея и, соответственно, на уровень самого пола.

Благодаря изменению шага укладки («змейкой») легко варьируется мощность на один квадратный метр теплого пола (от 170 ватт до 300 ватт на квадратный метр). Секции ECC можно легко установить на нестандартной площади со сложной геометрией.

Нагревательные маты устанавливают в слой плиточного клея 1-2 сантиметра. Или их сначала заливают слоем «наливного» пола, чтоб он полностью закрыл греющий кабель, а после его высыхания, сверху на клей укладывается финишное покрытие (плитка, керамогранит, мозаика и т.п.).

Монтаж пленочных полов

Особое внимание нужно обратить на то, чтобы участки над пленочными нагревательными элементами оставались открытыми. Если над ними поставить мебель без ножек или навалить груду одежды, нарушится процесс естественного отвода тепла. Это может привести к выходу из строя термопленки или порче покрытия, например, ламината.

Чтобы избежать подобных случаев EASTEC разработала термопленку IV поколения PTC ENERGY SAVE с саморегуляцией, которая может уменьшать мощность на 30%, а значит снижать температуру на поверхности пола. Этого удалось добиться благодаря использованию графена вместо стандартного графита.

Кстати, при установке любых систем обогрева под ламинат необходимо выдерживать температурный режим (до 30 градусов) исключающий его рассыхание. Или приобрести специальный ламинат для теплых полов.

Если использовать теплый пол, как единственный источник отопления, им необходимо покрыть не менее 60% общей площади квартиры.

Условия надежности и безопасности

Первое условие — выбор максимально надежного и долговечного продукта. Эти качества должны определяться конструктивными и технологическими решениями, а не пиаром и рекламой.

Второе — качественный монтаж. Базовых знаний в электрике и внимательного следования инструкции вполне достаточно, чтобы самому установить любой вид электрического пола. Если их нет, лучше обратиться к специалисту.

Третье — условие соблюдение правил эксплуатации. Не нужно закрывать поверхность над теплым полом коврами, мебелью, бытовой техникой. Не следует выставлять на терморегуляторе максимально значение. И, наконец, теплый пол следует заземлить и подключить его через устройство защитного отключения.