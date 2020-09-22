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Тучи клопов накрыли Телецкое озеро

Источник:
Sibnet.ru
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Тучи клопов накрыли Телецкое озеро в Республике Алтай, они мигрируют через водоем и издают глухие звуки, из-за обилия насекомых напоминающие далеко летящий вертолет, сообщает Алтайский заповедник.

Ученые объясняют, что перед зимовкой клопы ищут укромные места, чем и объясняются ежегодные осенние миграции. Для них это либо кора деревьев, либо лиственный покров на земле.

Сообщается, что массовые осенние миграции клопов в этих местах известны ученым давно. Еще в 1930-х годов упоминается массовый лёт клопов в начале осени.

Настоящие щитники – крупное семейство клопов. В мировой фауне известно 4700 видов из более 900 родов. В Алтайской горной системе известно 91 вид. Ежегодно с середины сентября над долиной Телецкого озера наблюдается лет килевика лиственного из семейства древесных щитников и в меньшей мере щитника красноногого из семейства настоящих щитников.

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