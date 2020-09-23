Облачные игры Ростелекома: стать геймером без мощного компьютера

Ростелеком и GFN.RU открыли новую эпоху для геймеров. Теперь для игры в требовательные к ресурсам онлайн-игры не нужны мощные компьютеры и дорогие консоли. Достаточно подключиться к сервису облачных игр.

Ростелеком запустил подписку на облачный сервис GFN.RU, доступ к подписке имеют все интернет-абоненты провайдера.

Поначалу сервис работал только в Москве. С сентября он стал доступен для жителей Урала и Сибири. GFN.RU разместил в уральском дата-центра компании серверы с поддержкой самых передовых графических технологий NVIDIA. Это позволило, убрав тысячи километров до московских серверов, в разы сократить пинг и повысить скорость реакции.

Принцип работы

Играть в требовательные к ресурсам игры можно теперь на старом персональном компьютере, слабом ноутбуке, ТВ-приставке или даже телефоне на Android.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную онлайн-картинку.

Геймерам не нужно покупать дополнительное оборудование для комфортной игры. Сервис также работает с виртуальным геймпадом, который доступен вмобильных приложениях Wink (для Android и iOS), поэтому играть можно и вовсе без контроллера.

Как подключить

Подключить и управлять опцией можно в едином личном кабинете абонента Ростелекома и мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Для запуска облачных игр нужно авторизировать аккаунт GFN.RU. Под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях — дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях — на ноутбуке, смартфоне (с операционной системой Android) или телевизоре (с ОТТ-приставкой Wink+).

Фото: © Sibnet.ru

Для пользователей тарифа «Игровой» от Ростелекома, помимо высокой скорости, доступны льготные условия: стоимость опции «Облачный игры GFN.RU» для них составит всего 490 рублей в месяц. Для пользователей других тарифов абонентская плата — 990 рублей в месяц.

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции Steam, Battle.net, Uplay и уже поддерживает около сотни популярных на мировом и российском рынках игр, включая Warface, World of Tanks, War Thunder, Fortnite, Метро: Исход, Dead by Daylight, Wolfenstein, Shadow of the Tomb Raider и другие.