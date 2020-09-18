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Нагиев запустил первое авторское шоу на YouTube «Везде Нагиев»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актер Дмитрий Нагиев запустил на YouTube свое первое авторское шоу, где, перевоплощаясь в различных людей, берет у них интервью.

Ведущий в своем шоу «Везде Нагиев» берет интервью у персонажей, актерский образ которых давно вызывает у него интерес.

Чтобы лучше понять характер, перед каждой ролью проходит подробное актерское исследование, встречи и обстоятельные интервью с героями, которых предстоит играть.

«Нестандартный формат разговора позволяет уйти от обычных интервью и ток-шоу, вспомнить интерес к импровизации, перевоплощению и тонкой иронии», — говорится в описании шоу.

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Топ комментариев

slavaynin

Надо учредить ежегодную премию "новичёк"

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

Uynachalnica

Маловато будет... Не ценят гения!

Удав Каа

Обаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.