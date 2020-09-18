Нагиев запустил первое авторское шоу на YouTube «Везде Нагиев»

Актер Дмитрий Нагиев запустил на YouTube свое первое авторское шоу, где, перевоплощаясь в различных людей, берет у них интервью.

Ведущий в своем шоу «Везде Нагиев» берет интервью у персонажей, актерский образ которых давно вызывает у него интерес.

Чтобы лучше понять характер, перед каждой ролью проходит подробное актерское исследование, встречи и обстоятельные интервью с героями, которых предстоит играть.

«Нестандартный формат разговора позволяет уйти от обычных интервью и ток-шоу, вспомнить интерес к импровизации, перевоплощению и тонкой иронии», — говорится в описании шоу.