Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов, заявил российской лидер Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Путин отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске успешные переговоры по всем направлениями взаимодействия двух стран, в том числе в финансовой сфере.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — сказал Путин.

Президент России рассчитывает, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках. «Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», — заметил российский лидер.

В конце августа Лукашенко сообщал, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании госдолга республики на 1 миллиард долларов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов позднее говорил, что на уровне финансовых ведомств отрабатываются условия и объем кредита.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее отмечал, что всего в текущем году страна должна выплатить около 3,6 миллиарда долларов по валютному госдолгу, из них 2 миллиарда уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил 18 миллиардов долларов.