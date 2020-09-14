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Россия и Индия создадут ракету для борьбы с летающими радарами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 航空自衛隊 / GJSTUv1

Конструкторы утвердили проект крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления с системой AWACS, сообщил содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев.

Сейчас такими ракетами могут уничтожать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать классу «воздух — воздух».

«Мы расширяем номенклатуру целей для ракет "Брамос", через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но "мозги" у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели», — сказал Максичев.

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Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие «Брамос» специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

AWACS — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле и воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.

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scorpion2777

Все находят, только фактов предоставить не могут

urbasik

Кремлёвский крах неминуем..Ждёмс..

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

fenimor

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Alhazred

А как же секретность? Как это бундесвер отдал свои секреты независимым лабораториям? Ладно бы они были...