Россия и Индия создадут ракету для борьбы с летающими радарами

Конструкторы утвердили проект крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления с системой AWACS, сообщил содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев.

Сейчас такими ракетами могут уничтожать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать классу «воздух — воздух».

«Мы расширяем номенклатуру целей для ракет "Брамос", через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но "мозги" у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели», — сказал Максичев.

Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие «Брамос» специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

AWACS — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле и воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.