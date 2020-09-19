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Кто живет в водонапорной башне?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Александром Луневым
Томич решил поселиться в 25-метровой водонапорной башне. Он выкупил объект у города и сейчас делает ремонт. Александр Лунев рассказал, зачем ему личная башня и что именно в ней будет после реконструкции.
Водонапорная башня — это сооружение для создания запасов воды и регулировки давления в местной водопроводной сети. Башня состоит из емкости для воды и опорной конструкции (ствола). Раньше их строили из кирпича или камня по индивидуальным проектам, они часто отличались необычной архитектурой, из-за чего сейчас относятся к историческим памятникам.

Как купить башню

В 2012 году Лунёв узнал, что власти Томска намерены сдать в аренду старую водонапорную башню на улице 19 Гвардейской дивизии. И загорелся идеей жить в 120-летнем сооружении.

«Тем же вечером я посмотрел на башню, изнутри они была в очень плохом состоянии. Я решил, что очень хочу жить в башне, но арендовать её было бы совсем безумием», – рассказывает Лунев.

Лунев записался на приём в департамент муниципального имущества. «(Сотрудник департамента) убедился, что я более-менее вменяемый… Ну насколько может быть вменяемым человек, который пришёл и сказал: я хочу купить башню», – говорит томич.

Ему обозначили условия: приватизировать имущество можно, но нужно будет соблюдать определённые требования, так как объект – памятник культуры регионального значения.

Вопрос по будущей «башне Лунева» вынесли на заседание городской Думы. Она одобрила проведение аукциона, потенциальный владелец организовал оценку. В результате он получил башню вместе с участком земли за 1,5 миллиона рублей.

Трудности ремонта

Дальше начался непростой ремонт. Во-первых, основную сложность составляла историческая ценность башни, далеко не все работы в ней можно проводить. Во-вторых, привести ее в нормальный вид из запущенного состояния оказалось достаточно дорого.

«Я сам хочу по максимуму сохранить исторические материалы. Внутри башни дерево, например, потолок сделан из исторического дерева, ему 120 лет», – объясняет владелец башни.

В 2015 году стало очевидно, что денег на ремонт не хватает, процесс стал затягиваться. Долгое время Лунев полностью занимался отделкой сам, пару лет назад пришлось привлечь специалистов, которые разбираются в реставрации. 

Сам Александр Лунёв по специальности – ведущий на радио, но благодаря башне ему пришлось погрузиться в мир ремонта и строительства, теперь разбирается в этом не хуже профессионала.

Сейчас, после восьми лет ремонта, верхний, шестой этаж уже близок к тому, чтобы здесь можно жить.

Что будет в водонапорной башне

За годы трудного ремонта Лунев не отказался от идеи – в водонапорной башне он хочет жить. Своего другого жилья у него нет, все деньги томич вкладывает в башню.

«По проекту я буду занимать под жильё три верхних этажа. Пятый и шестой, в деревянной части, это единственная нормальная площадь, где можно что-то делать. На четвёртом этаже будет санузел», – рассказывает о планах ремонта Лунев.

Ранее ему предлагали открыть на третьем этаже башни, например, кофейню, но все подобные идеи пока под вопросом – для начала нужно завершить ремонт. Да и заниматься бизнесом Лунев пока не готов.

«Я потратил на всё это в сумме 9,5 миллиона. Я очень слабо представляю себе бизнес, который в перспективе принесёт такие деньги. Может быть, кто-то мне предложит план по превращению этого здания в гостиницу. Но сейчас у меня нет ни такого желания, ни необходимости», – говорит собеседник.

По планам Лунева, уже этой осенью заселиться в свое необычное жилье и наконец-то стать полноправным хозяином 120-летней водонапорной башни.

Фото: предоставлены Александром Луневым
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