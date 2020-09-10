Соревнования по скоростному выкапыванию могил прошли в Томске среди специалистов похоронного дела. На состязания прибыли могильщики из пяти городов России.

Цели конкурса — поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.

Необычное соревнование изначально планировалось провести во Владивостоке. Но пандемия внесла свои коррективы.

Состязания перенесли в Омск и назначили дату — конец августа. Но и в конце лета из-за сложной эпидемиологической обстановки оно не состоялось. Организаторы пообещали устроить соревнование в 2021 году в Новосибирске.

Но могильщики из Томска, устав ждать обещанного, решили провести состязание сами. Позвали в Томск коллег из пяти городов, порыли на славу. Лучший результат — 52 минуты у томичей, худший — около 70, сообщил Telegram-канал «Mash».