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Соревнования по скоростному выкапыванию могил прошли в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Соревнования по скоростному выкапыванию могил прошли в Томске среди специалистов похоронного дела. На состязания прибыли могильщики из пяти городов России.

Цели конкурса — поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. 

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Необычное соревнование изначально планировалось провести во Владивостоке. Но пандемия внесла свои коррективы. 

Состязания перенесли в Омск и назначили дату — конец августа. Но и в конце лета из-за сложной эпидемиологической обстановки оно не состоялось. Организаторы пообещали устроить соревнование в 2021 году в Новосибирске.

Но могильщики из Томска, устав ждать обещанного, решили провести состязание сами. Позвали в Томск коллег из пяти городов, порыли на славу. Лучший результат — 52 минуты у томичей, худший — около 70, сообщил Telegram-канал «Mash»


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