Листовки с изображением «доступной» собаки заполонили Читу

Яркие листовки с изображением веселой собаки неизвестные расклеили на столбах, стенах домов и заборах Читы. Подобный подход — неуважение к облику города, сообщила городская администрация на своей станице во «ВКонтакте».

На листовках изображена собака. Сверху надпись — «Будет доступна всем». Что именно станет доступным, пока неясно. Однако администрация Читы узнала, кто является предположительным заказчиком работ по распространению объявлений.

«Заказчики и организаторы услуг по расклейке проживают в Курганской области. Этим людям хочется напомнить, что проявление столь массового неуважения к внешнему облику Читы – не самый лучший первый шаг для начала бизнеса», — предупредили представители ведомства.

Фото: © администрация городского округа «Город Чита»

По данным администрации города, объявлениями заклеены столбы, стены домов и заборы – места для размещения рекламы непредусмотренные и даже запрещенные. А на специально отведенных местах подобной рекламы немного.

«Расклейка информационных объявлений на территории города разрешена только в специально отведенных местах (тумбы и доски объявлений)», — резюмировали специалисты ведомства.